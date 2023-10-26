Стивен Эй Смит: если Зайон Уильямсон будет здоров, то «Нью-Орлеан» может выйти в финал НБА

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Нью-Орлеан Пеликанс» может дойти до финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если тяжёлый форвард команды Зайон Уильямсон будет здоров.

«Он всё ещё производит впечатление. Он всё ещё Зайон Уильямсон. Он мужчина и ребёнок одновременно. Мы все это знаем. Он яростно атакует корзину. Он очень мощный. Джарен Джексон-младший — элитный блокирующий броски. Прошлой ночью у него было пять блоков.

Он пару раз поймал Зайона, но это всё равно не помешало Уильямсону забить 52-53 процента бросков, набрав 23 очка. Он — суперзвезда и меняет правила игры. Когда он будет здоров, «Нью-Орлеан Пеликанс» может дойти до финала. Он настолько смертоносен», — сказал Эй Смит в эфире своего подкаста на YouTube.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов: