Пол Пирс рассказал, какие награды может выиграть Виктор Вембаньяма в первом сезоне в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился впечатлениями от игры первого номера драфта 2023 года француза Виктора Вембаньямы, который выступает в НБА за «Сан-Антонио Спёрс».

«Я был впечатлён его игрой в обороне. Он заблокировал бросок Ирвинга с фланга и без особых усилий забивает трёхочковые. Этот парень, по моему мнению, может стать лучшим новичком и лучшим защищающимся в 2023 году. У него есть потенциал для этого», — сказал Пол Пирс в эфире программы The Undisputed на телеканале Fox Sports.

Отметим, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летней французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: