Яннис Адетокунбо считает, что «Милуоки» необходимо время, чтобы сыграться в новом составе

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, что «оленям» может потребоваться время для того, чтобы сыграться после прихода в команду разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Мы очень талантливы, я знаю потенциал этой команды и хочу, чтобы он реализовался. Но это вряд ли произойдёт быстро. Может потребоваться 10 матчей, 20, 40, даже, возможно, 82. Но я верю, что с нашим настроем мы здесь для того, чтобы становиться лучше, мы здесь, чтобы помогать друг другу.

Это может занять некоторое время, но я знаю, на что способен Лиллард, и он здесь, чтобы побеждать. Он в «Милуоки», чтобы стать нашим лидером. У нас шикарный тренер, он позволяет нам быть собой, он продолжает верить и доверять нам. У нас у всех одна цель. Мы хотим выиграть титул, и в конечном счёте мы этого добьёмся», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

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Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: