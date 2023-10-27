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В НБА расследуют ситуацию с отсутствием Хардена в матче открытия сезона для «Филадельфии»

В НБА расследуют ситуацию с отсутствием Хардена в матче открытия сезона для «Филадельфии»
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) решила разобраться в ситуации с разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом, сообщает Hoops Wire. Команда не взяла игрока на самолёт на стартовый для неё матч сезона в гостях с «Милуоки Бакс». При этом Харден не находится в списке травмированных.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Мы изучаем факты, касающиеся доступности Джеймса Хардена, чтобы определить, существует ли обоснованная причина его неучастия в матче», — сказал представитель НБА Майк Басс.

В июне Харден получил опцион на свой контракт с «Филадельфией», а затем немедленно потребовал обменять его. При этом разыгрывающий, вероятно, хочет обмен только в «Лос-Анджелес Клипперс».

Далее 34-летний Харден пропустил медиадень, присоединился к «Сиксерс» на предсезонном сборе, но затем покинул его и отсутствовал в течение 10 дней.

Поскольку матч «Милуоки» — «Филадельфия» транслируется по национальному телевидению, «Сиксерс» должны предоставить вескую причину, по которой Харден не играет, учитывая, что недавно он был участником Матча звёзд. Встреча началась в 2:30 по московскому времени.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев
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