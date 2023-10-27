Журналист Крис Хэйнс рассказал, что НБА потребует от «Филадельфии» объяснений по Хардену

Североамериканский журналист и инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс прокомментировал ситуацию с отсутствием разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».

«Обычно, если звёздный игрок, скажем, получает травму, ему всё равно необходимо появляться на арене, чтобы присутствовать на матче и быть видимым для болельщиков. Но, насколько я понимаю, Джеймс Харден не травмирован. Поэтому не знаю, что «Сиксерс» собираются говорить НБА», — приводит слова Хэйнса ClutchPoints в социальной сети X.

Ранее команда отказала Хардену в посадке на самолёт до Милуоки. Игрок отсутствовал на предсезонном сборе в течение 10 дней. В НБА заявили о том, что расследуют ситуацию.

Ситуация с Харденом: В НБА расследуют ситуацию с отсутствием Хардена в матче открытия сезона для «Филадельфии»

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: