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Лиллард во второй половине матча с «Филадельфией» выполнил больше штрафных, чем соперник

Лиллард во второй половине матча с «Филадельфией» выполнил больше штрафных, чем соперник
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором команда из Милуоки одержала победу со счётом 118:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во второй половине встречи Лиллард восемь раз выходил на линию штрафных бросков. Примечательно, что это превышает количество выходов всех игроков «Филадельфии» вместе взятых. На аналогичном отрезке их счету семь штрафных попыток.

Самым результативным игроком матча стал Лиллард. На его счету 39 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. В его активе 23 очка, три передачи и 13 подборов.

Разыгрывающий гостей Тайриз Макси заработал 31 очко, сделал восемь результативных передач и четыре подбора. Стоит выделить и американского защитника Келли Убре, который также дебютировал за «Филадельфию». В его активе 27 очков и четыре подбора со скамейки запасных.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев
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