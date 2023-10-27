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Дабл-дабл Дэвиса в матче с «Финиксом» помог «Лейкерс» одержать первую победу в сезоне

Дабл-дабл Дэвиса в матче с «Финиксом» помог «Лейкерс» одержать первую победу в сезоне
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:95.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 95
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 21, Расселл - 14, Ривз - 10, Винсент - 7, Хатимура - 7, Вуд - 7, Реддиш - 4, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Льюис, Ходж
Финикс Санз: Дюрант - 39, Гордон - 15, Гудвин - 14, Окоги - 10, Аллен - 6, Нуркич - 4, Ватанабэ - 3, Ойбанкс - 2, Литтл - 2, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли

Самым результативным игроком матча стал форвард Кевин Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи. Также стоил выделить игру защитника «Финикса» Эрика Гордона. В его активе 15 очков и два подбора.

Тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заработал 30 очков, сделал две результативные передачи и 13 подборов. Также отличную игру показал Леброн Джеймс. В его активе 21 очко, восемь подборов и девять результативных передач. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал первую победу в новом сезоне НБА.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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