Дабл-дабл Дэвиса в матче с «Финиксом» помог «Лейкерс» одержать первую победу в сезоне

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард Кевин Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи. Также стоил выделить игру защитника «Финикса» Эрика Гордона. В его активе 15 очков и два подбора.

Тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заработал 30 очков, сделал две результативные передачи и 13 подборов. Также отличную игру показал Леброн Джеймс. В его активе 21 очко, восемь подборов и девять результативных передач. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал первую победу в новом сезоне НБА.

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