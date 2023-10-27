Леброн Джеймс ответил на критику тяжёлого форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Финикс Санз» отреагировал на критику своего одноклубника, тяжёлого форварда Энтони Дэвиса.

«Нам плевать на критику Энтони Дэвиса. Нам всё равно», — сказал Джеймс после матча.

27 октября в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:95.

Тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заработал 30 очков, сделал две результативные передачи и 13 подборов.

В минувшем сезоне Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. При этом баскетболисту удалось сыграть лишь в 56 матчах.