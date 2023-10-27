Леброн Джеймс ответил на критику тяжёлого форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса
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Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Финикс Санз» отреагировал на критику своего одноклубника, тяжёлого форварда Энтони Дэвиса.
«Нам плевать на критику Энтони Дэвиса. Нам всё равно», — сказал Джеймс после матча.
27 октября в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:95.
Тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заработал 30 очков, сделал две результативные передачи и 13 подборов.
В минувшем сезоне Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. При этом баскетболисту удалось сыграть лишь в 56 матчах.
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 95
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 21, Расселл - 14, Ривз - 10, Винсент - 7, Хатимура - 7, Вуд - 7, Реддиш - 4, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Льюис, Ходж
Финикс Санз: Дюрант - 39, Гордон - 15, Гудвин - 14, Окоги - 10, Аллен - 6, Нуркич - 4, Ватанабэ - 3, Ойбанкс - 2, Литтл - 2, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
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