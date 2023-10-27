Дэмьен Лиллард рассказал о влиянии болельщиков на его игру с «Филадельфией»

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард рассказал о влиянии болельщиков на его игру в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Защитник набрал в минувшей игре 39 очков и помог своей команде победить со счётом 118:117.

«Насколько важную роль в победе сыграли болельщики? Я получил от них заряд энергии. Фанаты поддерживали нас на протяжении всей игры. Я думаю, многих игроков подобное заводит. Они ожидают, что мы победим, так что мы должны выигрывать. Пока могу сказать, что это что-то непередаваемое», — приводит слова Лилларда Sportskeeda.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября 2023 в городе Милуоки на арене «Файсерв-форум» прошла игра между «Милуоки Бакс» и «Филадельфией Сиксерс». Хозяева одержали победу со счётом 118-117. Отметим, что для разыгрывающего Дэмьена Лилларда эта встреча стала дебютной (официальной) в составе «Милуоки».

Болельщики «Милуоки» встречают Дэмьена Лилларда: