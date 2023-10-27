Первая игра Вембаньямы в НБА стала самым просматриваемым дебютом со времён Леброна Джеймса

В ночь на 26 октября в Сан-Антонио, штат Техас,«Сан-Антонио Спёрс» провел первый матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс». Игра между двумя командами из Техаса, которая завершилась со счётом 126:119 в пользу «Далласа», стала дебютом в лиге для французского новичка Виктора Вембаньямы, который был выбран на драфте НБА 2023 года под первым номером.

Дебют французского юниора приковал огромное внимание аудитории и, как сообщает Clutch Points, стал самым просматриваемым дебютом со времён первого матча Леброна Джеймса за «Кливленд Кавальерс». Со ссылкой на Sports Media Watch утверждается, что за дебютом Вембаньямы на канале ESPN в среднем следило 2,99 млн человек.

Несмотря на поражение своей команды, Вембаньяме удалось достойно проявить себя. За чуть более чем 23 минуты на паркете центровой набрал 15 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи.