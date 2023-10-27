Андре Игуодала назвал своих претендентов на звание MVP в новом сезоне НБА

Бывший лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала выделил игру лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума и атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера. По мнению Игуодалы, эти игроки будут претендовать на звание MVP по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.

«Джейсон Тейтум и Девин Букер похожи на тех парней, которым есть что сказать в дискуссии по поводу лучшего игрока сезона», — написал Игуодала в своих соцсетях.

Джейсон Тейтум в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата пока что принял участие в одном матче. Ему удалось записать на свой счет 34 набранных балла и 11 подборов.

Девин Букер также провёл одну игру в сезоне. Он сумел занести в свой актив не только шесть подборов, но и 32 очка. Сегодняшний матч с «Лейкерс» Букер пропустил из-за травмы.