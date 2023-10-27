Джоэл Эмбиид высказался о поражении «Филадельфии» от «Милуоки» в первой игре сезона

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о первом матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», отметив, что команда по-прежнему сыгрывается ввиду назначения в межсезонье нового тренера Ника Нёрса и приобретения нескольких новичков.

Напомним, «Филадельфия» оказалась слабее своего соперника по Восточной конференции, проиграв с минимальной разницей в счёте — 117:118.

«Думаю, сегодня я был немного пассивен, но всё же у нас новое нападение. Все мы пытаемся учиться. Нам нужно поработать над использованием пространства, чтобы совершать верные розыгрыши и правильно читать игру, но это было хорошее начало», — приводит слова Эмбиида Clutch Points со ссылкой на Sixers Wire.

Эмбиид провёл на паркете более 36 минут, набрал 24 очка, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.