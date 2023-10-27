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Джоэл Эмбиид высказался о поражении «Филадельфии» от «Милуоки» в первой игре сезона

Джоэл Эмбиид высказался о поражении «Филадельфии» от «Милуоки» в первой игре сезона
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о первом матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», отметив, что команда по-прежнему сыгрывается ввиду назначения в межсезонье нового тренера Ника Нёрса и приобретения нескольких новичков.

Напомним, «Филадельфия» оказалась слабее своего соперника по Восточной конференции, проиграв с минимальной разницей в счёте — 117:118.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев

«Думаю, сегодня я был немного пассивен, но всё же у нас новое нападение. Все мы пытаемся учиться. Нам нужно поработать над использованием пространства, чтобы совершать верные розыгрыши и правильно читать игру, но это было хорошее начало», — приводит слова Эмбиида Clutch Points со ссылкой на Sixers Wire.

Эмбиид провёл на паркете более 36 минут, набрал 24 очка, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.

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