Кевин Гарнетт требует отставки Дэрила Мори с поста президента «Филадельфии»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт раскритиковал президента «Филадельфии Сиксерс» Дэрила Мори из-за затянувшейся скандальной ситуации вокруг разыгрывающего команды Джеймса Хардена. Олимпийский чемпион надеется, что лидер клуба Джоэл Эмбиид потребует отставки Мори.

«Эту ситуацию можно было решить уже давно. Президент мог сделать это летом. Всё уже могло бы быть кончено. Я прошу уволить Дэрила Мори, прошу его убраться из команды. Если бы я был Эмбиидом, я бы пребывал в ярости. Ты MVP, претендент на чемпионство. Чувак, ты должен избавиться от этой проблемы в лице Мори», — приводит слова Гарнетта Sportskeeda.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Джеймс Харден хочет обмена в другую команду. Кроме того, американец конфликтует с руководством «Филадельфии».

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