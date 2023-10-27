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Тренер «Милуоки» Гриффин: было ощущение, что Лиллард не позволит нам проиграть

Тренер «Милуоки» Гриффин: было ощущение, что Лиллард не позволит нам проиграть
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин поделился мнением о первом матче его команды в новом розыгрыше регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором команда из Висконсина смогла одержать минимальную победу со счётом 118:117. Тренер «Милуоки» отметил в том числе настрой новичка команды Дэмьена Лилларда, который внёс значительный вклад в успех.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев

«Во время игры просто появилось ощущение, что он [Лиллард] не позволит нам проиграть», — приводит слова Гриффина Bleacher Report со ссылкой на CBS News Philadelphia.

Отметим, что в прошедшей игре, борьба в которой шла с самого начала до финальной сирены, Лиллард набрал 39 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи, проведя на площадке чуть больше 37 минут.

Как прошёл дебют Лилларда:
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