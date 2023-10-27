Тренер «Милуоки» Гриффин: было ощущение, что Лиллард не позволит нам проиграть

Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин поделился мнением о первом матче его команды в новом розыгрыше регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором команда из Висконсина смогла одержать минимальную победу со счётом 118:117. Тренер «Милуоки» отметил в том числе настрой новичка команды Дэмьена Лилларда, который внёс значительный вклад в успех.

«Во время игры просто появилось ощущение, что он [Лиллард] не позволит нам проиграть», — приводит слова Гриффина Bleacher Report со ссылкой на CBS News Philadelphia.

Отметим, что в прошедшей игре, борьба в которой шла с самого начала до финальной сирены, Лиллард набрал 39 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи, проведя на площадке чуть больше 37 минут.