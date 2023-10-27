«Он был невероятен». Яннис Адетокунбо прокомментировал дебют Дэмьена Лилларда за «Милуоки»

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высоко оценил дебют своего одноклубника Дэмьена Лилларда в официальном матче с «Филадельфией Сиксерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Сегодня он был невероятен. Я увидел столь высокую результативность от игрока, который провёл дебютный матч сезона. Это говорит о многом — о его характере и влиянии на игру команды», — приводит слова Адетокунбо ClutchPoints.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября 2023 года «Милуоки» дома сыграл с «Филадельфией» в рамках матча регулярного чемпионата НБА. Хозяева одержали победу со счётом 118:117. В их составе официально дебютировал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который сумел набрать 39 очков.