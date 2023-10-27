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«Он был невероятен». Яннис Адетокунбо прокомментировал дебют Дэмьена Лилларда за «Милуоки»

«Он был невероятен». Яннис Адетокунбо прокомментировал дебют Дэмьена Лилларда за «Милуоки»
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высоко оценил дебют своего одноклубника Дэмьена Лилларда в официальном матче с «Филадельфией Сиксерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Сегодня он был невероятен. Я увидел столь высокую результативность от игрока, который провёл дебютный матч сезона. Это говорит о многом — о его характере и влиянии на игру команды», — приводит слова Адетокунбо ClutchPoints.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября 2023 года «Милуоки» дома сыграл с «Филадельфией» в рамках матча регулярного чемпионата НБА. Хозяева одержали победу со счётом 118:117. В их составе официально дебютировал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который сумел набрать 39 очков.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев
Как прошёл дебют Лилларда:
Дебют точно удался? Дэмьен Лиллард спас «Милуоки» от поражения — первые впечатления
Дебют точно удался? Дэмьен Лиллард спас «Милуоки» от поражения — первые впечатления
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