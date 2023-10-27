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Тренер «Лейкерс» рассказал, что он будет требовать от Дэвиса, учитывая возраст Леброна

Тренер «Лейкерс» рассказал, что он будет требовать от Дэвиса, учитывая возраст Леброна
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о фигуре форварда команды Энтони Дэвиса и рассказал о своих ожиданиях от звёздного игрока, учитывая, что другой лидер команды из Города ангелов Леброн Джеймс ввиду возраста будет проводить всё меньше времени на площадке.

«Мне просто нужно, чтобы он был агрессивен. Пусть просто остаётся агрессивным. Вот и всё», — приводит слова Хэма Hoopshype.

Отметим, что в первом матче сезона «Лейкерс», в котором они противостояли «Финикс Санз», Дэвису удалось оформить дабл-дабл и принести своей команде победу со счётом 100:95. Отметим, что, в свою очередь, Джеймс, проведший на паркете 35 минут, отметился 21 набранным очком, совершил восемь подборов и отдал девять результативных передач.

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НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 95
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 21, Расселл - 14, Ривз - 10, Винсент - 7, Хатимура - 7, Вуд - 7, Реддиш - 4, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Льюис, Ходж
Финикс Санз: Дюрант - 39, Гордон - 15, Гудвин - 14, Окоги - 10, Аллен - 6, Нуркич - 4, Ватанабэ - 3, Ойбанкс - 2, Литтл - 2, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
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