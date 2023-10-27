Пол Пирс заявил, что Яннис Адетокунбо нуждается в Дэмьене Лилларде

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо необходим разыгрывающий Дэмьен Лиллард, чтобы команда отлично себя проявляла в клатчах.

«Яннис, каким бы хорошим баскетболистом он ни был, он не любитель ключевых моментов в матчах… И поэтому вам нужен такой парень, как Лиллард. Для меня Восточная конференция — это гонка двух команд. Это «Бакс» и «Селтикс», а все остальные находятся на уровень ниже», – сказал Пол Пирс в эфире программы SHOWTIME Basketball.

Напомним, 33-летний Лиллард в это межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который провёл 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.