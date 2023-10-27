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Китайский клуб «Шаньси Лунгс» официально представил Алексея Шведа

Китайский клуб «Шаньси Лунгс» официально представил Алексея Шведа
Алексей Швед
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Китайский клуб «Шаньси Лунгс» официально представил российского баскетболиста Алексея Шведа.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Швед не примет участия в матче «Шаньси» с «Бэйцзин Гоань», который пройдёт 29 октября. Российский баскетболист продолжает адаптироваться в новой стране и ожидает открепительный документ от Российской федерации баскетбола (РФБ).

Напомним, Алексей выступал за ЦСКА с 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: в основном из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.

34-летний Швед является лучшим снайпером Евролиги в сезоне-2017/2018 и 2020/2021, а также Евробаскета-2017. При этом российский баскетболист успел поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации.

Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс»:
Алексей Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс»
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