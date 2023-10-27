Аналитик: Яннис и Лиллард за одну игру показали больше, чем Тейтум и Браун за семь лет

Бывший игрок НБА в составе «Чикаго Буллз», ныне эксперт Джей Уильямс считает, что дуэт мощного форварда Янниса Адетокунбо и разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда за одну совместную игру показал себя лучше, чем пара Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума из «Бостон Селтикс».

«За один матч Адетокунбо и Лиллард показали, что подходят друг другу больше, чем Джейлен Браун и Джейсон Тейтум за семь лет, проведённых в «Бостоне».

Им ещё предстоит много работы, но они сочетаются как Йокич и Мюррэй, как Леброн и Энтони Дэвис», – сказал Джей Уильямс в эфире программы Get Up.

Напомним, в нынешнее межсезонье Лиллард из «Портленд Трэйл Блэйзерс» был обменян в «Бакс». 33-летней Дэмьен 11 лет выступал за команду из Орегона.