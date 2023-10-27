Леброн Джеймс: у нас с Кевином Дюрантом осталось не так много матчей в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что ему с форвардом «Финикс Санз» Кевином Дюрантом необходимо наслаждаться совместными моментами на площадке. Так как игрокам осталось не так долго до завершения карьеры, по мнению Леброна.

«У нас осталось не так много матчей. Не уверен, сколько их у нас вообще осталось. Так что никогда не хочется принимать это как должное, когда ты играешь с таким великим игроком, одним из лучших, когда-либо игравших в эту игру (о Кевине Дюранте. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Джеймс после матча с «Финиксом».

Напомним, матч между «Лейкерс» и «Санз» завершился победой команды из Лос-Анджелеса со счётом 100:95. К тому же Дюрант и Джеймс очень тепло пообщались после завершения матча.