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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ
Хавьер Паскуаль
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с красноярским «Енисеем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы добыть эту важную победу. Очевидно, что мы начали матч немного нервозно, хотя и попали несколько простых бросков на первых минутах. Потом мы смазали несколько своих бросков, хотя и играли лучше, чем показывал счёт на табло. Во второй четверти «Енисей» захватил лидерство, потому что, когда мы начали ротировать состав, команда посыпалась. После этого мы шаг за шагом возвращались в игру, всё поменяли в третьей четверти, но бросили играть, когда вышли вперёд на несколько атак. «Енисей» вернулся, и до конца матча у нас был триллер.

В нападении, за исключением этих минут во второй четверти, мы смотрелись более или менее нормально. В защите мы придерживались плана, смогли остановить Ратан-Мэйза, отличного игрока, но совсем не справились с Мартином. Он попадал столько простых бросков, а мы не могли с ним ничего сделать», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
80 : 77
Енисей
Красноярский край, Россия
Зенит: Курич - 19, Хантер - 19, Карасёв - 14, Фрейзер - 13, Зубков - 7, Морман - 5, Вольхин - 3, Герасимов, Клименко, Дублевич, Земский, Торопов
Енисей: Мартин - 27, Ратан-Мэйз - 19, Хопкинс - 14, Белянков - 10, Карпенко - 3, Топтунов - 2, Балашов - 2, Бич, Лобарев, Сонько, Долинин, Загретдинов
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