Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с красноярским «Енисеем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы добыть эту важную победу. Очевидно, что мы начали матч немного нервозно, хотя и попали несколько простых бросков на первых минутах. Потом мы смазали несколько своих бросков, хотя и играли лучше, чем показывал счёт на табло. Во второй четверти «Енисей» захватил лидерство, потому что, когда мы начали ротировать состав, команда посыпалась. После этого мы шаг за шагом возвращались в игру, всё поменяли в третьей четверти, но бросили играть, когда вышли вперёд на несколько атак. «Енисей» вернулся, и до конца матча у нас был триллер.

В нападении, за исключением этих минут во второй четверти, мы смотрелись более или менее нормально. В защите мы придерживались плана, смогли остановить Ратан-Мэйза, отличного игрока, но совсем не справились с Мартином. Он попадал столько простых бросков, а мы не могли с ним ничего сделать», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.