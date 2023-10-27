Результаты всех матчей Евролиги 27 октября, турнирная таблица

27 октября проходили заключительные матчи 5-го тура Евролиги. Во втором игровом дне тура между собой встретились команды со всех уголков Европы.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:
«Жальгирис» – «Валенсия» – 72:87;
АСВЕЛ – «Виртус Болонья» – 84:87;
«Панатинаикос» – «Баскония» – 95:81;
«Бавария» – «Фенербахче» – 67:76.
Итальянская «Виртус Болонья», испанская «Валенсия» и турецкий «Фенербахче» после пяти сыгранных туров имеют в своём активе лишь по одному поражению. Команды занимают с третьего по пятые места в турнирной таблице Евролиги, уступая лишь двум испанским грандам – мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».
Отметим АСВЕЛ, который ещё ни разу не побеждал в сезоне-2023/2024 Евролиги. Команда проиграла все пять матчей в чемпионате.
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