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Результаты всех матчей Евролиги 27 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 27 октября, турнирная таблица
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27 октября проходили заключительные матчи 5-го тура Евролиги. Во втором игровом дне тура между собой встретились команды со всех уголков Европы.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Жальгирис» – «Валенсия» – 72:87;
АСВЕЛ – «Виртус Болонья» – 84:87;
«Панатинаикос» – «Баскония» – 95:81;
«Бавария» – «Фенербахче» – 67:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
72 : 87
Валенсия
Валенсия, Испания
Жальгирис: Эванс, Митру-Лонг, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Бутка, Димша, Manek, Буткевичюс, Улановас
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2023, пятница. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
84 : 87
Виртус Болонья
Болонья, Италия
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Dallo, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, Лайти, Яаков, Jackson
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2023, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
95 : 81
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Самонтуров, Grant, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Котсар, Костелло, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
67 : 76
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Бонга, Больмаро, Обст, Ибака, Brankovic, Букер, Гиллеспи
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Sestina
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Итальянская «Виртус Болонья», испанская «Валенсия» и турецкий «Фенербахче» после пяти сыгранных туров имеют в своём активе лишь по одному поражению. Команды занимают с третьего по пятые места в турнирной таблице Евролиги, уступая лишь двум испанским грандам – мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».

Отметим АСВЕЛ, который ещё ни разу не побеждал в сезоне-2023/2024 Евролиги. Команда проиграла все пять матчей в чемпионате.

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