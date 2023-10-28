Видеообзор матчей Евролиги за 27 октября

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В пятницу, 27 октября, прошли первые четыре заключительных матча 5-го тура группового этапа Евролиги.

В первом матче игрового дня литовский «Жальгирис» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем розыгрыше турнира от «Валенсии» — 72:87. Испанский клуб впервые выиграл в гостях.

Евролига. «Жальгирис» — «Валенсия»:

АСВЕЛ уступил итальянской команде «Виртус Болонья» — 84:87. Французский клуб потерпел пятое поражение подряд и остаётся единственным участником турнира без побед.

Евролига. АСВЕЛ — «Виртус Болонья»:

Греческий «Панатинаикос» обыграл дома испанскую «Басконию» — 95:81.

Евролига. «Панатинаикос» — «Баскония»:

Немецкая «Бавария» проиграла турецкому «Фенербахче» — 67:76. Для хозяев это первое домашнее поражение в турнире, для гостей — первая победа на выезде.

Евролига. «Бавария» — «Фенербахче»: