Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видеообзор матчей Евролиги за 27 октября

Видеообзор матчей Евролиги за 27 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 27 октября, прошли первые четыре заключительных матча 5-го тура группового этапа Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

В первом матче игрового дня литовский «Жальгирис» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем розыгрыше турнира от «Валенсии» — 72:87. Испанский клуб впервые выиграл в гостях.

Евролига. «Жальгирис» — «Валенсия»:

АСВЕЛ уступил итальянской команде «Виртус Болонья» — 84:87. Французский клуб потерпел пятое поражение подряд и остаётся единственным участником турнира без побед.

Евролига. АСВЕЛ — «Виртус Болонья»:

Греческий «Панатинаикос» обыграл дома испанскую «Басконию» — 95:81.

Евролига. «Панатинаикос» — «Баскония»:

Немецкая «Бавария» проиграла турецкому «Фенербахче» — 67:76. Для хозяев это первое домашнее поражение в турнире, для гостей — первая победа на выезде.

Евролига. «Бавария» — «Фенербахче»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android