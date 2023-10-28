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36 очков Маркканена помогли «Юте» одолеть «Клипперс»

36 очков Маркканена помогли «Юте» одолеть «Клипперс»
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Сегодня, 28 октября, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 120:118.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
120 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 35, Олиник - 15, Кларксон - 13, Секстон - 13, Коллинс - 13, Хортон-Такер - 10, Джордж - 8, Кесслер - 7, Данн - 4, Агбаджи - 2, Хендрикс, Сенсабо, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 36, Леонард - 25, Пауэлл - 20, Хиланд - 12, Батюм - 8, Зубац - 6, Уэстбрук - 4, Ковингтон - 4, Пламли - 3, Мартин, Коффи, Миллер, Браун, Диабате

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 36 очков и четыре подбора. Его партнёр по команде Кавай Леонард отметился 25 очками, девятью подборами и четырьмя результативными передачами. Также хорошую игру в составе гостей провёл защитник Норман Пауэлл, набравший 20 очков.

Лучшим в составе «Джаз» оказался финский форвард Лаури Маркканен. Он оформил дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Этим же достижением отметился и тяжёлый форвард Джон Коллинз: 13 очков и 12 подборов.

Теперь обе команды имеют по одной победе и одному поражению на старте сезона.

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