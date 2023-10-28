36 очков Маркканена помогли «Юте» одолеть «Клипперс»

Сегодня, 28 октября, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 120:118.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 36 очков и четыре подбора. Его партнёр по команде Кавай Леонард отметился 25 очками, девятью подборами и четырьмя результативными передачами. Также хорошую игру в составе гостей провёл защитник Норман Пауэлл, набравший 20 очков.

Лучшим в составе «Джаз» оказался финский форвард Лаури Маркканен. Он оформил дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Этим же достижением отметился и тяжёлый форвард Джон Коллинз: 13 очков и 12 подборов.

Теперь обе команды имеют по одной победе и одному поражению на старте сезона.