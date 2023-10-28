«Голден Стэйт» не дал «Сакраменто» отомстить, Карри набрал 41 очко, а Фокс — 37

Сегодня, 28 октября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали гости со счётом 122:114.

Самым результативным игроком гостей стал разыгрывающий гостей Стефен Карри. На его счету сегодня 41 очко, четыре подбора и четыре результативные передачи. Его многолетний партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 18 очками и четырьмя ассистами. Разыгрывающий Крис Пол оформил дабл-дабл: 10 очков и 12 передач.

В составе хозяев хорошую игру провёл разыгрывающий Де`Аарон Фокс. В его активе 39 очков, четыре подбора и четыре ассиста. Его партнёр по команде Домантас Сабонис набрал 19 очков, 18 подборов и семь передач.