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«Голден Стэйт» не дал «Сакраменто» отомстить, Карри набрал 41 очко, а Фокс — 37

«Голден Стэйт» не дал «Сакраменто» отомстить, Карри набрал 41 очко, а Фокс — 37
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Сегодня, 28 октября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали гости со счётом 122:114.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком гостей стал разыгрывающий гостей Стефен Карри. На его счету сегодня 41 очко, четыре подбора и четыре результативные передачи. Его многолетний партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 18 очками и четырьмя ассистами. Разыгрывающий Крис Пол оформил дабл-дабл: 10 очков и 12 передач.

В составе хозяев хорошую игру провёл разыгрывающий Де`Аарон Фокс. В его активе 39 очков, четыре подбора и четыре ассиста. Его партнёр по команде Домантас Сабонис набрал 19 очков, 18 подборов и семь передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
114 : 122
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 39, Сабонис - 19, Murray - 16, Везенков - 10, Барнс - 10, Монк - 9, Макги - 7, Дуарте - 4, Хаертер, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Томпсон - 18, Куминга - 12, Уиггинс - 11, Пол - 10, Муди - 10, Луни - 8, Пэйтон II - 7, Шарич - 5, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
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