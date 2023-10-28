Кто станет MVP НБА сезона-2023/2024?

Игры вовсю идут, а мы продолжаем серию опросов про прогнозы аудитории «Чемпионата» на сезон. Сегодня мы хотим узнать у вас — кто станет MVP в нынешнем сезоне?

Никола Йокич за две игры в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,5 очка, делает 12,5 подбора и 9,0 результативной передачи. Является двукратным MVP лиги (2021, 2022).

Яннис Адетокунбо в первом матче отметился 23 очками и 13 подборами. Является двукратным MVP лиги (2019, 2020).

Лука Дончич: 41 очко, 11,5 подбора и 8,5 передачи. Ни разу не выигрывал MVP в своей карьере.

Девин Букер: 32 очка, шесть подборов и восемь передач. Ни разу не выигрывал MVP.

Джейсон Тейтум: 28 очков, 9,5 подбора и 4,5 передачи. Ни разу не выигрывал MVP.

Джоэл Эмбиид: 24 очка, семь подборов и шесть передач. Выиграл MVP в минувшем сезоне.