Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кто станет MVP НБА сезона-2023/2024?

Кто станет MVP НБА сезона-2023/2024?
Комментарии

Игры вовсю идут, а мы продолжаем серию опросов про прогнозы аудитории «Чемпионата» на сезон. Сегодня мы хотим узнать у вас — кто станет MVP в нынешнем сезоне?

Никола Йокич за две игры в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,5 очка, делает 12,5 подбора и 9,0 результативной передачи. Является двукратным MVP лиги (2021, 2022).

Яннис Адетокунбо в первом матче отметился 23 очками и 13 подборами. Является двукратным MVP лиги (2019, 2020).

Лука Дончич: 41 очко, 11,5 подбора и 8,5 передачи. Ни разу не выигрывал MVP в своей карьере.

Девин Букер: 32 очка, шесть подборов и восемь передач. Ни разу не выигрывал MVP.

Джейсон Тейтум: 28 очков, 9,5 подбора и 4,5 передачи. Ни разу не выигрывал MVP.

Джоэл Эмбиид: 24 очка, семь подборов и шесть передач. Выиграл MVP в минувшем сезоне.

Опрос по чемпиону:
Опрос
Кто станет обладателем титула НБА сезона-2023/2024?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android