Джей Уильямс отреагировал на то, что Леброн Джеймс отыграл полную четвёртую четверть

Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт Джей Уильямс поделился мнением о том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провёл 12 минут в четвёртой четверти матча с «Финикс Санз» (100:95).

«Для победы над «Финиксом» без Брэдли Била и Девина Букера «Лейкерс» потребовалось, чтобы Леброн Джеймс играл каждую минуту в четвёртой четверти.

Подумайте об этом. Все баскетболисты «Финикса» в заключительной четверти, кроме Кевина Дюрэнта, попали один бросок из девяти с игры. Энтони Дэвис был лучшим игроком, и Леброну всё равно пришлось «закрывать» игру в концовке. Просто подумайте о том, в каком положении «Лейкерс» находятся в Западной конференции. Это хорошая команда, но не отличная», – сказал Уильямс в эфире программы Get Up.