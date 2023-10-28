Виктор Вембаньяма за короткий промежуток организовал два эффектных блок-шота

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:122 в овертайме.

За две минуты до конца основного времени при счёте 107:104 в пользу гостей Вембаньяма дважды заблокировал попытки тяжёлого форварда «Хьюстона» Джабари Смита набрать очки с трёхсекундной зоны.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал атакующий защитник Девин Васселл. Сегодня на его счету 25 очков и три подбора. Первый пик драфта НБА 2023 года Вембаньяма набрал 21 очко и сделал 12 подборов.

В составе «Рокетс» отличную игру провёл центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл: 25 очков и 14 подборов. Его партнёр по команде Фред Ванвлит также смог достичь подобного статического показателя: 24 очка и 12 результативных передач.