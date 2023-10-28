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Виктор Вембаньяма за короткий промежуток организовал два эффектных блок-шота

Виктор Вембаньяма за короткий промежуток организовал два эффектных блок-шота
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Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:122 в овертайме.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

За две минуты до конца основного времени при счёте 107:104 в пользу гостей Вембаньяма дважды заблокировал попытки тяжёлого форварда «Хьюстона» Джабари Смита набрать очки с трёхсекундной зоны.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал атакующий защитник Девин Васселл. Сегодня на его счету 25 очков и три подбора. Первый пик драфта НБА 2023 года Вембаньяма набрал 21 очко и сделал 12 подборов.

В составе «Рокетс» отличную игру провёл центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл: 25 очков и 14 подборов. Его партнёр по команде Фред Ванвлит также смог достичь подобного статического показателя: 24 очка и 12 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 122
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 21, Джонсон - 20, Сохан - 14, Осман - 14, Брэнэм - 9, Коллинс - 9, Макдермотт - 8, Джонс - 6, Грэм, Уэсли, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Ванвлит - 24, Грин - 22, Брукс - 17, Смит II - 13, Грин - 10, Томпсон - 4, Марьянович - 4, Тэйт - 3, Сэмюэлс, Холидей, Уитмор, Баллок, Уильямс
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