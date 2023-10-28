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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями перед матчем с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями перед матчем с «Астаной»
Эмил Райкович
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Главный тренер московского ЦСКА македонец Эмил Райкович поделился мнением о предстоящей игре с казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Астана» в этом сезоне пока выглядит очень хорошо. Я бы сказал, сильнее, чем в прошлом. Из трёх матчей они выиграли два, а в третьем здорово боролись с «Зенитом». Потому ждём очень серьёзной борьбы. Понимаем, что для победы необходимо сделать шаг вперёд и показать высокий уровень игры», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Астаной» пройдёт сегодня (14:00 мск). Московские армейцы являются единственной командой в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ, которая на данный момент не проиграла ни одной встречи. ЦСКА одержал победы в шести матчах кряду.

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