Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри уступает лишь Майклу Джордану по количеству игр с 40 очками после 30 лет

Стефен Карри уступает лишь Майклу Джордану по количеству игр с 40 очками после 30 лет
Стефен Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 41 очко в матче с «Сакраменто Кингз», что стало для него 33-й игрой с 40 очками в карьере, с тех пор как ему исполнилось 30 лет. Это второй результат за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Карри уступает лишь бывшему игроку «Чикаго Буллз» Майклу Джордану, на счету которого 44 такие игры.

Напомним, 28 октября «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 122:114. Эта победа стала первой для команды в регулярном чемпионате сезона-2023/2024. Ранее клуб из Сан-Франциско уступил «Финикс Санз» со счётом 104:108.

35-летний Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом НБА. В финале плей-офф-2021/2022 «Голден Стэйт» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. При этом Карри впервые в карьере получил награду самому ценному игроку финала.

Материалы по теме
Стивен Эй Смит назвал второго величайшего игрока в истории НБА после Майкла Джордана
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android