Стефен Карри уступает лишь Майклу Джордану по количеству игр с 40 очками после 30 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 41 очко в матче с «Сакраменто Кингз», что стало для него 33-й игрой с 40 очками в карьере, с тех пор как ему исполнилось 30 лет. Это второй результат за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Карри уступает лишь бывшему игроку «Чикаго Буллз» Майклу Джордану, на счету которого 44 такие игры.

Напомним, 28 октября «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 122:114. Эта победа стала первой для команды в регулярном чемпионате сезона-2023/2024. Ранее клуб из Сан-Франциско уступил «Финикс Санз» со счётом 104:108.

35-летний Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом НБА. В финале плей-офф-2021/2022 «Голден Стэйт» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. При этом Карри впервые в карьере получил награду самому ценному игроку финала.