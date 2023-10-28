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Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о первой победе в НБА

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о первой победе в НБА
Виктор Вембаньяма
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Первый номер драфта 2023 года центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился эмоциями от первой победы в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я действительно очень люблю побеждать. Это то, что я люблю больше всего в жизни. Конечно, это было здорово. Вернувшись в раздевалку, Попович сообщил, что это была моя первая победа в НБА и я должен гордиться ею… Это всего лишь одна победа. У нас впереди ещё много всего, и впереди ещё много сложных игр, так что необходимо сосредоточиться на следующей. Но я всё равно очень горжусь этим», – сказал Вембаньяма на пресс-конференции после матча с «Хьюстоном».

Напомним, «Сан-Антонио» на домашнем паркете в овертайме обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 126:122. 19-летней Вембаньяма оформил дабл-дабл: набрав 21 очко и сделав 12 подборов.

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