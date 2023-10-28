Кевин Дюрант — о травмах: думаю, что люди просто хотят, чтобы мы не закончили сезон

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал о травмах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ты продолжаешь заниматься своей рутиной, своим телом и всем прочим. Но кое-что из этого невозможно контролировать. Последние два года я получал травмы, когда кто-то падал мне в ногу. Не то чтобы меня сбили или я что-то делал не так. Нет, кто-то упал мне на ногу. То же самое было с Энтони Дэвисом и многими другими ребятами, у которых были серьёзные травмы. Просто так устроен баскетбол.

Даже если ты всё делаешь правильно. Всё равно кто-то может упасть мне на ногу. Вы не можете контролировать это. Я знаю, что у людей есть подобные опасения. Но я просто думаю, что это просто люди надеются, что мы не закончим сезон», – приводит слова Кевина Дюранта Sportskeeda.