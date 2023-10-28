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Кендрик Перкинс предложил «Лейкерс» выменять Джеймса Хардена

Кендрик Перкинс предложил «Лейкерс» выменять Джеймса Хардена
Джеймс Харден
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мыслями об обмене разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если бы я был в руководстве «Лос-Анджелес Лейкерс», я, возможно, хотел бы обменять в команду Джеймса Хардена», – сказал Кендрик Перкинс в эфире NBA Today.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Джеймс Харден хочет обмена в другую команду. Кроме того, американец конфликтует с руководством «Филадельфии».

Отметим, что один из сотрудников службы безопасности «Филадельфии» не позволил Хардену сесть в самолёт, чтобы отправиться на матч с «Милуоки Бакс» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Хардена не пустили в самолёт:
Охранник не пустил Хардена на самолёт «Филадельфии», чтобы полететь на матч с «Милуоки»
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