«Всё, что от тебя нужно, — стучать мячом и не быть тупым». Чарльз Баркли — о Джа Моранте

Член Зала славы Чарльз Баркли поделился мыслями насчёт разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, который отбывает дисквалификацию в НБА из-за того, что баскетболиста дважды видели с настоящим пистолетом.

«Его поймали с пистолетом в руках, отстранили от игр, а затем, менее чем через два месяца, его снова увидели в социальных сетях с пистолетом, и ты думаешь: «Ну не может же он быть настолько тупым».

Пацану платят около $ 100 млн, и единственное, что от него требуется, – не быть дураком. Просто играй в баскетбол. Это же не настоящая работа.

Мы не учителя. Мы не пожарные. Мы не полицейские. Мы не на службе. Мы не врачи. Вот это настоящие профессии.

Это настоящая работа людей, которые никогда не заработают много денег. И всё, что от тебя требуется, – это просто стучать дурацким мячом и не попадать в неприятности», – сказал Баркли в интервью CNN.