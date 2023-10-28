Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё, что от тебя нужно, — стучать мячом и не быть тупым». Чарльз Баркли — о Джа Моранте

«Всё, что от тебя нужно, — стучать мячом и не быть тупым». Чарльз Баркли — о Джа Моранте
Джа Морант
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы Чарльз Баркли поделился мыслями насчёт разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, который отбывает дисквалификацию в НБА из-за того, что баскетболиста дважды видели с настоящим пистолетом.

«Его поймали с пистолетом в руках, отстранили от игр, а затем, менее чем через два месяца, его снова увидели в социальных сетях с пистолетом, и ты думаешь: «Ну не может же он быть настолько тупым».

Пацану платят около $ 100 млн, и единственное, что от него требуется, – не быть дураком. Просто играй в баскетбол. Это же не настоящая работа.

Мы не учителя. Мы не пожарные. Мы не полицейские. Мы не на службе. Мы не врачи. Вот это настоящие профессии.

Это настоящая работа людей, которые никогда не заработают много денег. И всё, что от тебя требуется, – это просто стучать дурацким мячом и не попадать в неприятности», – сказал Баркли в интервью CNN.

Материалы по теме
Чарльз Баркли: если ты зарабатываешь $ 30–50 млн и умеешь играть — просто заткнись и играй
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android