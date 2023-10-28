Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем матче с «Автодором»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал предстоящий матч с саратовским «Автодором» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Играть против «Автодора» всегда непросто, тем более в гостях. В составе саратовской команды много забивающих игроков. Нам нужно сделать выводы после неудачи в Самаре и продемонстрировать в предстоящем матче отличную защиту. Наша цель неизменна — мы настраиваемся только на победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Отметим, что в прошлой игре УНИКС уступил «Самаре» со счётом 93:104. Это поражение стало первым для подопечных Велимира Перасовича в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Таким образом, команда опустилась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Самара» занимает четвёртое место (четыре победы, два поражения).