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ЦСКА обыграл «Астану». Армейцы не проигрывают на протяжении 7 матчей в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Астану». Армейцы не проигрывают на протяжении 7 матчей в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 28 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Освиновым. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 96:66.

«Астана» с ходу показала, что готова преподнести сюрприз оппоненту, выиграв первую четверть со счётом 23:18. Но в дальнейшем ЦСКА перехватил инициативу на паркете, разгромив соперника во второй 10-минутке — 29:15. Итоговый результат половины — 47:38 в пользу хозяев паркета.

Команды немного перевели дух в перерыве, и армейцы продолжили действовать уверенно — переиграв соперника из Казахстана в третьей четверти со счётом 24:14. Гости из Астаны так и не смогли оказать какого-либо сопротивления разогнавшимся армейцам, которые оказались сильнее в заключительной четверти с результатом 25:14.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
96 : 66
Астана
Астана, Казахстан
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Захаров, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Канкел, Дэвис, Щербак, Хэмм, Марчук, Хаасе, Гаврилов, Марчук, Андерсон, Майдекин
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