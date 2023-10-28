ЦСКА обыграл «Астану». Армейцы не проигрывают на протяжении 7 матчей в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 28 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Освиновым. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 96:66.

«Астана» с ходу показала, что готова преподнести сюрприз оппоненту, выиграв первую четверть со счётом 23:18. Но в дальнейшем ЦСКА перехватил инициативу на паркете, разгромив соперника во второй 10-минутке — 29:15. Итоговый результат половины — 47:38 в пользу хозяев паркета.

Команды немного перевели дух в перерыве, и армейцы продолжили действовать уверенно — переиграв соперника из Казахстана в третьей четверти со счётом 24:14. Гости из Астаны так и не смогли оказать какого-либо сопротивления разогнавшимся армейцам, которые оказались сильнее в заключительной четверти с результатом 25:14.