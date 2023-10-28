Чет Холмгрен, установивший рекорд «Оклахомы» среди новичков, рассказал о второй игре в НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен поделился мнением о своей второй игре в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в которой его команда одержала победу со счётом 108:105.

Отметим, что Холмгрену удалось в гостевой игре набрать 16 очков и совершить семь блок-шотов, что стало рекордом команды среди новичков. В своём комментарии 21-летний игрок отметил колоссальную разницу со своим дебютом в лиге.

«В первой игре у меня не было ни одного блок-шота и четыре подбора. Я считал, что я был сам не свой. Я был на стандартном уровне и чувствовал, что это неприемлемо», — приводит слова Холмгрена Larry Brown Sports.

Чет Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте НБА 2022 года. Сезон-2022/2023 он пропустил в связи с травмой стопы.