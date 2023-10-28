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Чет Холмгрен, установивший рекорд «Оклахомы» среди новичков, рассказал о второй игре в НБА

Чет Холмгрен, установивший рекорд «Оклахомы» среди новичков, рассказал о второй игре в НБА
Chet Holmgren
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен поделился мнением о своей второй игре в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в которой его команда одержала победу со счётом 108:105.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что Холмгрену удалось в гостевой игре набрать 16 очков и совершить семь блок-шотов, что стало рекордом команды среди новичков. В своём комментарии 21-летний игрок отметил колоссальную разницу со своим дебютом в лиге.

«В первой игре у меня не было ни одного блок-шота и четыре подбора. Я считал, что я был сам не свой. Я был на стандартном уровне и чувствовал, что это неприемлемо», — приводит слова Холмгрена Larry Brown Sports.

Чет Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте НБА 2022 года. Сезон-2022/2023 он пропустил в связи с травмой стопы.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, ЛеВерт - 17, Мобли - 14, Окоро - 10, Страс - 8, Уэйд - 8, Джером - 2, Ньянг - 2, Джонс - 1, Меррилл, Портер, Томпсон, Мобли, Бейтс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Дорт - 25, Холмгрен - 16, Уильямс - 14, Уоллес - 9, Джо - 5, Мицич - 3, Гидди - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Дженг, Покушевски, Уиггинс, Манн, Сарр
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