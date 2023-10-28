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Лука Дончич отреагировал на свой сложный трёхочковый бросок в матче с «Бруклином»

Лука Дончич отреагировал на свой сложный трёхочковый бросок в матче с «Бруклином»
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», словенский разыгрывающий Лука Дончич прокомментировал свой ключевой бросок в матче с «Бруклин Нетс» (125:120), состоявшемся сегодня, 28 октября.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 49, Хардуэй-младший - 19, Ирвинг - 17, Пауэлл - 11, Лайвли - 9, Грин - 7, Уильямс - 5, Джонс - 4, Экзам - 2, Карри - 2, Харди, Проспер, Холмс, Клебер , Моррис
Бруклин Нетс: Томас - 30, Динвидди - 23, Бриджес - 18, Уокер - 14, Финни-Смит - 12, О'Нил - 11, Симмонс - 10, Шарп - 2, Смит, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Клауни, Уилсон

Напомним, за 28 секунд до конца основного времени при счёте 120:120 Дончич реализовал непростой трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Бруклина» Дориана Финни-Смита. Благодаря этому попаданию «Даллас» вышел вперёд.

По словам Дончича, дальний бросок от щита не был импровизацией, поскольку он отрабатывает его на тренировках.

«Я отрабатываю это. Спросите у тренеров, это вопрос к ним. Я работаю со щитом, спросите у них», — сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Момент с Дончичем:
Видео
Лука Дончич исполнил сложный трёхочковый бросок в концовке матча «Даллас» — «Бруклин»
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