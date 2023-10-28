Лука Дончич отреагировал на свой сложный трёхочковый бросок в матче с «Бруклином»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», словенский разыгрывающий Лука Дончич прокомментировал свой ключевой бросок в матче с «Бруклин Нетс» (125:120), состоявшемся сегодня, 28 октября.

Напомним, за 28 секунд до конца основного времени при счёте 120:120 Дончич реализовал непростой трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Бруклина» Дориана Финни-Смита. Благодаря этому попаданию «Даллас» вышел вперёд.

По словам Дончича, дальний бросок от щита не был импровизацией, поскольку он отрабатывает его на тренировках.

«Я отрабатываю это. Спросите у тренеров, это вопрос к ним. Я работаю со щитом, спросите у них», — сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.