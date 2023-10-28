Рич Пол объяснил, почему Леброн перешёл в «Лейкерс» в 2018 году

Известный баскетбольный агент Рич Пол рассказал о переходе четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из «Кливленд Кавальерс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» летом 2018 года.

«Я и раньше заговаривал о переезде из Кливленда в Лос-Анджелес. Разговор получился простым. Вопрос заключался в том, что он хочет делать. Если ты хочешь остаться, так тому и быть. У тебя не так уж и много вариантов, не так ли?

Мы не собирались в Нью-Йорк, хотя этот был вариант. Так или иначе, а у него уже было место в Лос-Анджелесе. У меня была возможность провести там год, поскольку Кентавиус Колдуэлл-Поуп играл там, и я познакомился с организацией, мы много общались с Мэджиком. Я знал Роба [Пелинку] много лет, его семья хотела жить в Лос-Анджелесе, так что это был самый простой выбор», — сказал Пол в подкасте Club Shay Shay.