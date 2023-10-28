Мэджик Джонсон высказался об Энтони Дэвисе в связи с его лидерской ролью в «Лейкерс»

Мэджик Джонсон, легендарный американский баскетболист, побеждавший вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА пять раз, высказался о роли звёздного форварда Энтони Дэвиса в связи с тем, что он выходит на роль главного игрока «Лейкерс», так как его одноклубник Леброн Джеймс прошёл пик своей карьеры.

«Ты сказал, что хочешь вести эту команду за собой. Теперь это твоя команда. Леброн сказал, что это твоя команда», — сказал Джонсон Sirius XM.

Напомним, Дэвис присоединился к команде из города ангелов в 2019 году. В дуэте с Леброном ему удалось выиграть НБА в 2020 году. В регулярном сезоне-2022/2023 Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, совершал 12,5 подбора и отдавал 2,9 результативной передачи. В плей-офф 2023 года «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где проиграли «Денвер Наггетс».