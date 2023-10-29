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Зак Лавин в проигранном матче с «Детройтом» обновил личный рекорд результативности

Зак Лавин в проигранном матче с «Детройтом» обновил личный рекорд результативности
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Атакующий защитник, один из лидеров «Чикаго Буллз» Зак Лавин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда уступила со счётом 118:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
118 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Дюрен - 23, Бёркс - 18, Стюарт - 14, Багли III - 11, Томпсон - 9, Айви - 7, Хейз - 6, Харрис - 3, Сассер - 2, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон
Чикаго Буллз: Лавин - 51, Дерозан - 20, Вучевич - 12, Досунму - 5, Крэйг - 4, Картер - 3, Терри - 3, Драммонд - 2, Карузо - 2, Уайт, Филлипс, Тэйлор, Уильямс

Зак Лавин в этом матче отметился 51 набранным очком. Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности. Ранее 50 очков защитник набирал в 2021 году в матче с «Атлантой Хоукс».

Более того, Лавин реализовал 19 бросков из 32 попыток, где 7 из 13 — трёхочковые броски. На линию штрафных баскетболист выходил восемь раз, реализовав шесть попыток. На счету Зака также четыре подбора и один перехват.

Видео можно посмотреть на канале Chicago Bulls в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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