Зак Лавин в проигранном матче с «Детройтом» обновил личный рекорд результативности

Атакующий защитник, один из лидеров «Чикаго Буллз» Зак Лавин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда уступила со счётом 118:102.

Зак Лавин в этом матче отметился 51 набранным очком. Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности. Ранее 50 очков защитник набирал в 2021 году в матче с «Атлантой Хоукс».

Более того, Лавин реализовал 19 бросков из 32 попыток, где 7 из 13 — трёхочковые броски. На линию штрафных баскетболист выходил восемь раз, реализовав шесть попыток. На счету Зака также четыре подбора и один перехват.

Видео можно посмотреть на канале Chicago Bulls в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.