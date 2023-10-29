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Радиоведущий поставит $ 1 млн на то, что чемпионы женской НБА проиграют старшеклассникам

Радиоведущий поставит $ 1 млн на то, что чемпионы женской НБА проиграют старшеклассникам
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Радиоведущий шоу The Clay Travis & Buck Sexton Show Клэй Трэвис ответил баскетболистке «Лас-Вегас Эйсес» Челси Грей на её оскорбление из-за позиции журналиста, что хорошая команда из старшеклассников сможет победить действующих чемпионов женской НБА. Баскетболистка заявила, что он «придурок» в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Я поставлю $ 1 млн на то, что ваши чемпионы женской НБА проиграют команде старшеклассников по моему выбору. Если вы выиграете, я вам выплачу эту сумму, если вы проиграете, то вы все вместе отдадите мне эти деньги и я потрачу их на нужды этой школы. Вы в деле?

Между прочим, это будет самый просматриваемый матч с участие женской баскетбольной команды в истории. Дело ваше. Многие школьные команды с удовольствием поборются за эти деньги. Докажите, что я не прав и заработайте приличные деньги», — заявил Трэвис на собственном шоу.

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