«Финикс» без Брэдли Била и Девина Букера разгромил «Юту», Кевин Дюрант набрал 26 очков

Сегодня, 29 октября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт Центр» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Финикс Санз» и «Юта Джаз». Победу одержали хозяева со счётом 126:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. Сегодня на его счету 26 очков, четыре подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Эрик Гордон отметился 21 очком и четырьмя ассистами. Также ещё четыре игрока команды смогли набрать более 10 очков: Грейсон Аллен (17), Джордан Гудвин (12), Дрю Ойбанкс (12), Юсуф Нуркич (10).

Лидер «Юты» финский форвард Лаури Маркканен набрал 19 очков и три подбора. Тяжёлый форвард Джон Коллинз оформил дабл-дабл: 11 очков и 10 подборов. Разыгрывающий Коллин Секстон добавил 14 очков со скамейки запасных.