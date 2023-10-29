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«Финикс» без Брэдли Била и Девина Букера разгромил «Юту», Кевин Дюрант набрал 26 очков

«Финикс» без Брэдли Била и Девина Букера разгромил «Юту», Кевин Дюрант набрал 26 очков
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Сегодня, 29 октября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт Центр» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Финикс Санз» и «Юта Джаз». Победу одержали хозяева со счётом 126:104.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. Сегодня на его счету 26 очков, четыре подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Эрик Гордон отметился 21 очком и четырьмя ассистами. Также ещё четыре игрока команды смогли набрать более 10 очков: Грейсон Аллен (17), Джордан Гудвин (12), Дрю Ойбанкс (12), Юсуф Нуркич (10).

Лидер «Юты» финский форвард Лаури Маркканен набрал 19 очков и три подбора. Тяжёлый форвард Джон Коллинз оформил дабл-дабл: 11 очков и 10 подборов. Разыгрывающий Коллин Секстон добавил 14 очков со скамейки запасных.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
126 : 104
Юта Джаз
Ньютаун
Финикс Санз: Дюрант - 26, Гордон - 21, Аллен - 17, Гудвин - 12, Ойбанкс - 12, Нуркич - 10, Окоги - 7, Ватанабэ - 7, Литтл - 6, Мету - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Азубуике - 2, Ли - 2, Бол
Юта Джаз: Маркканен - 19, Секстон - 14, Фонтеккио - 13, Джордж - 12, Коллинс - 11, Олиник - 9, Кларксон - 7, Саманич - 5, Хортон-Такер - 4, Данн - 4, Юртсевен - 4, Кесслер - 2, Агбаджи
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