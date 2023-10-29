Первый номер драфта 2023 года и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, какой аспект игры ему следует улучшить по ходу регулярного чемпионата НБА.

«Всю свою жизнь я предпочитал включаться в концовках игр, потому что именно тогда я чувствую себя лучше. Но перед этим мне нужно добиться большего. Это одна из моих областей для совершенствования: играть усердно с самого начала [матча]», — приводит слова Вембаньямы журналист Том Осборн в своих социальных сетях.

Отметим, что за два первых матча в НБА в сезоне-2023/2024 Вембаньяма суммарно набрал 36 очков, где 18 из них пришлись на заключительные четвери.

Напомним, что «Сан-Антонио» уступил в первом матче сезона «Даллас Маверикс» со счётом 119:126, но затем в овертайме обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 126:122.

Вембаньяма — о первой победе в НБА: Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о первой победе в НБА

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