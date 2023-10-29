Дрэймонд Грин включил Стефена Карри в число пяти лучших игроков в истории НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о том, что разыгрывающий «воинов» Стефен Карри находится в списке величайших игроков, к тому же не на последнем месте.

«№ 30 [Стефен Карри] входит в топ-5 игроков за всё время. И к тому же он не на пятом месте», — написал Грин в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Карри вместе с Грином всю карьеру провели в «Голден Стэйт». За время совместного выступления в стане «воинов» баскетболисты завоевали четыре титула чемпионов НБА.

Отметим, что Карри в прошлом матче с «Сакраменто Кингз» набрал 41 очко, чем помог «Голден Стэйт» победить со счётом 122:114. При этом баскетболист провёл 33-ю игру с 40 очками в карьере, с тех пор как ему исполнилось 30 лет. По этому показателю Стефен уступает лишь Майклу Джордану.

Статистическое достижение Карри: Стефен Карри уступает лишь Майклу Джордану по количеству игр с 40 очками после 30 лет

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: