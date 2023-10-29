Виктор Вембаньяма знал, что будет выбран «Сан-Антонио», ещё за месяц до драфта 2023 года

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что задолго до начала официальной церемонии знал о том, что клуб из Техаса выберет его на драфте 2023 года.

«16 мая, 10:00 утра — я уже знаю, что меня задрафтует «Сан-Антонио». «Спёрс» получили первый пик тем вечером, так что я знал об этом уже несколько месяцев», — приводит слова Вембаньямы Fadeaway World.

Напомним, на драфте 2023 года «Сан-Антонио» выбрал 19-летнего Вембаньяму под общим первым номером.

Отметим, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

Недавно Вембаньяма в составе «Сан-Антонио» одержал первую победу в НБА. Команда из Техаса на домашнем паркете в овертайме обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 126:122. Французский центровой оформил дабл-дабл: набрав 21 очко и сделав 12 подборов.

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Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: