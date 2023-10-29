Леброн Джеймс сообщил, что «Лейкерс» потребуется время, чтобы наладить командную «химию»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о командной «химии» внутри коллектива из Калифорнии.

«Это не то, чего я хочу, но ничего страшного, потому что это всего лишь вторая игра в сезоне. Я не рассчитываю на то, что все будет так, как мы хотим. У нас есть новые игроки, которых мы пытаемся интегрировать в систему, но на это потребуется время.

Даже тех игроков, которые остались в составе просят стать следующей версией себя. Это процесс, который займёт больше времени, чем две игры. Всё будет хорошо», – приводит слова Джеймса NBA.com.

Напомним, баскетболисты «Лейкерс» в стартовом матче НБА сезона-2023/2024 уступили действующему чемпиону лиги «Денвер Наггетс» со счётом 107:119, но затем клуб из Лос-Анджелеса обыграл «Финикс Санз» – 100:95.