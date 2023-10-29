Чарльз Баркли назвал лучшего игрока в истории НБА

Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли выбрал лучшего, по его мнению, игрока среди Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

«Кого я считаю лучшим в истории игроком? Майкла [Джордана]. Я люблю Леброна [Джеймса] и Коби [Брайанта]. Но я играл против Майкла. Так что я предвзят в этом вопросе», – приводит слова Баркли Hoopshype.

Отметим, Джордан во время выступления за «Чикаго Буллз» выиграл шесть чемпионских титулов, оформив при этом два три-пита — с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 год. В каждом из выигранных финалов Джордан признавался самым ценным игроком. Также на счету баскетболиста две выигранных золотые медали Олимпийских игр.

Напомним, Джордан завершил карьеру в 2003 году, когда выступал за «Вашингтон Уизардс».