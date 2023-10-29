Дарвин Хэм: у Виктора Вембаньямы огромный потенциал, но ему предстоит долгий путь

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что первому номеру драфта 2023 года, центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме предстоит пройти долгий путь, чтобы выйти на уровень форварда Леброна Джеймса.

«Он только в начале своего пути. Молодой баскетболист действительно впечатляет из того, что я видел на данный момент. По большей части, ему предстоит пройти долгий путь. У него определенно есть потенциал (чтобы встать на один уровень с Джеймсом – Прим. «Чемпионата»), но когда вы говорите о стойкости, заботе о себе, проделанной работе… У него есть потенциал, но время покажет», – приводит слова Хэма.

Недавно Вембаньяма в составе «Сан-Антонио» одержал первую победу в НБА. Команда из Техаса на домашнем паркете в овертайме обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 126:122. Французский центровой оформил дабл-дабл: набрав 21 очко и сделав 12 подборов.