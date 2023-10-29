Тренер «Автодора» Богичевич: в матче с чемпионом страны УНИКСом важно показать своё лицо

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«Настроение команды после поражений всегда оставляет желать лучшего. Мы пытаемся подняться на более высокий уровень и найти выход из ситуации. Нам необходимо верить в то, над чем мы работаем, и продолжать упорно трудиться с позитивным настроем. А если верить в лучшее, это обязательно произойдет.

Что касается нашего соперника, все знают, что УНИКС — очень сильная команда, нынешний чемпион Единой лиги ВТБ. Наша задача — постараться бороться до самой последней минуты, сделать все от нас зависящее. У нас нет большого давления по поводу результата. Нам важно показать своё лицо и то, что мы умеем бороться и верим в свои силы — это основная цель. И если появится шанс — постараться его использовать», – приводит слова Миленко Богичевича официальный сайт «Автодора».

Напомним, матч между «Автодором» и УНИКСом пройдёт сегодня в 16:00 мск.